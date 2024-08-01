Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев

У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
21:40
Суспільство

У четвер, 1 серпня, у Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев – вузькозлатки ясеневої смарагдової

Зміст

Про це йдеться на сайті КМДА.

Наголошується, що шкідник несе загрозу лише для дерев, тому обмеження не встановлюватимуться на відвідування зелених зон чи вигулу на їх території домашніх тварин.

Водночас відповідно до карантинних заходів:

  • відбиратимуть зразки й направлятимуть їх на фітосанітарну експертизу;
  • здійснюватимуться фітосанітарні процедури, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних чи термічних факторів;
  • якщо технічна переробка не зможе забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту – передбачена санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

"Карантин буде запроваджений відповідним розпорядженням КМВА, яке набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет-сторінці Держпродспоживслужби України", - додає КМДА.

Уперше ясеневу смарагдову вузькозлатку виявили в Україні у 2019 році на Луганщині. На початку 2024 року її наявність зафіксували у Сватівському та Старобільському районах області, Куп’янському районі Харківщини та в Києві.

Масове поширення ясневої смарагдової вузькозлатки є загрозою для ясеня і може спричинити повне зникнення однієї з цінних лісових порід. Як правило, ті дерева, які заселяє шкідник, засихають за 1-2 роки.

  • 1 серпня у Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської крилатої ракети Х-101 , які залишилися в одному зі ставків після попередніх обстрілів міста.
Теги:
Україна
карантин
новини Києва
Читайте також:
Жозе Моурінью, Фенербахче - Лугано, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
1 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
30 липня, 2024 вiвторок
Cіярто висловив думку, що припинення транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини ініціювали в ЄС
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 44.25
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 серпня
21:39
корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
F-16 в Україні та паритет у повітряному просторі: що зміниться на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:16
телефон
В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
20:57
"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
20:55
фейк
"Україна почала масову підготовку жінок до бойових дій": російські фейки та маніпуляції за 1 серпня
20:32
пожежа на НПЗ в Омську
В РФ спалахнула пожежа на нафтозаводі в Омську
20:16
Cестри Кіченок
Олімпіада-2024: Україна закінчила виступи в тенісі без медалей
20:08
OPINION
Володимир Єшкілєв
Як мольфари укладали політичну мапу повоєнної України
20:00
Зеленський
Зеленський анонсував кадрові рішення на рівні уряду
19:54
Ізраїль
В Ізраїлі закликають громадян уникати поїздок за кордон: Іран, ХАМАС та "Хезболла" можуть мститися за вбивства
19:44
Очільник МОН Оксен Лісовий
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
19:38
ЗСУ, зброя, Міноборони
Генштаб пропонує запровадити механізм мобілізації без ТЦК
19:20
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ відреагували
19:19
Алжирка Іман Хеліф (у червоному) б’є італійку Анджелу Каріні в попередньому боксерському поєдинку 1/8 фіналу
Гендерний скандал у жіночому боксі: італійка на Олімпіаді зупинила бій із "біологічним чоловіком"
19:06
Ексклюзив
шахед
У Defense Express проаналізували, наскільки точно безпілотник може влучати в ціль
19:05
Дмитро Пєсков
У Росії прокоментували їхню можливу участь у Саміті миру
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 890-го дня війни: Росія втратила за липень в Україні понад 35 тис. військових, а в ГУР показали, як нищать склади та засоби РЕБ ворога
18:57
Аналітика
Tomahawk
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
18:50
Андрей Пленкович
Хорватія готова постачати нафту Угорщині та Словаччині, - премʼєр Пленкович
18:50
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід провели обмін ув'язненими: що відомо
18:43
Оновлено
РФ цілий день атакувала Нікопольщину: загинули дві людини, ще двох поранено
18:33
"Шлях солдата": В Україні відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію
18:24
Андрій Юсов
Проти російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька операцій, - Юсов
18:12
міст Патона
Столична влада вимагає від уряду негайно перекрити й відреставрувати міст Патона
18:04
OPINION
Ірина Геращенко
Про "свободу слова" в Україні
17:56
Штучний інтелект, ШІ
У Євросоюзі набув чинності закон щодо регулювання штучного інтелекту
17:53
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Україна в липні вперше запустила більше ударних БПЛА, ніж Росія,- Forbes
17:45
ДТП на Кіровоградщині
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: експравоохоронця, через дії якого загинули 3 дівчини, засудили до 11 років ув'язнення
17:41
електроенергія
Енергетики не прогнозують вимкнень світла в Україні 2 серпня
17:28
Вступні екзамени
У межах вступної кампанії 2024 до вишів подали заяви на 33% менше абітурієнтів, ніж у 2023 році
17:26
Меган Ті Сталліон
Реперка Меган Ті Сталліон виступила на передвиборчому мітингу Камали Гарріс з нецензурним хітом
17:21
Ексклюзив
На фото: фортифікації на Харківщині
НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"
17:20
В Україні працюють уже 47 операторів гуманітарного розмінування, – Шмигаль
17:17
ЗСУ
На Покровському і Торецькому напрямках тривають активні бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
17:17
Ілюстративне фото
У МОН заявили, що понад 80% шкіл мають генератори
16:55
Пресреліз
Еспресо Біла Церква - заставка сайту
Розпочав роботу сайт "Еспресо: Біла Церква"
16:50
Німеччина уряд
Німецька земля Гессен сприятиме поверненню українських чоловіків додому: що відомо
16:40
СБУ оголосила підозру колаборанту з Луганщини: він став "воєнкором" окупантів
16:38
Енергосистема, електроенергія, обстріли
З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК 41 раз підіймали ТЕС "з нуля"
16:27
Гільдія режисерів США, страйк
Понад половина британських працівників кіно і ТБ залишаються безробітними після голлівудських страйків, - дослідження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV