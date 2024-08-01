У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев

Про це йдеться на сайті КМДА.

Наголошується, що шкідник несе загрозу лише для дерев, тому обмеження не встановлюватимуться на відвідування зелених зон чи вигулу на їх території домашніх тварин.

Водночас відповідно до карантинних заходів:

відбиратимуть зразки й направлятимуть їх на фітосанітарну експертизу;

здійснюватимуться фітосанітарні процедури, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних чи термічних факторів;

якщо технічна переробка не зможе забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту – передбачена санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

"Карантин буде запроваджений відповідним розпорядженням КМВА, яке набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет-сторінці Держпродспоживслужби України", - додає КМДА.

Уперше ясеневу смарагдову вузькозлатку виявили в Україні у 2019 році на Луганщині. На початку 2024 року її наявність зафіксували у Сватівському та Старобільському районах області, Куп’янському районі Харківщини та в Києві.

Масове поширення ясневої смарагдової вузькозлатки є загрозою для ясеня і може спричинити повне зникнення однієї з цінних лісових порід. Як правило, ті дерева, які заселяє шкідник, засихають за 1-2 роки.