У Києві попрощаються з загиблим на бойовому завданні військовим фотографом Арсеном Федосенком

Про це повідомила дружина загиблого захисника Анна Кирій.

Зазначається, що чин похорону та прощання відбудеться 13 червня о 12:00 у Михайлівському соборі. Поховання з військовими почестями розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі.

"О 16:00 запрошуємо всіх вас ушанувати пам’ять про Арсена та його любов до життя і розділити з нами тризну з українським вином, яке він багато років плекав, популяризував та любив", – написала Анна.

Вона додала, що тризна відбудеться на березі Дніпра в Києві. З метою безпеки конкретну локацію повідомлять на цвинтарі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни.

"Чекаємо на всіх, хто дружив, служив, працював та любив життя з Арсеном, вшанувати дар його життя, праці та служіння", – додала Анна Кирій.

Що відомо про Арсена Федосенка

Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен – автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років працював з вином, відвідував виноробні України й фотографував виноробів.

Про смерть Арсена Федосенка стало відомо 10 червня. Він загинув через важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами на фронті.