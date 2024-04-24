У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до рекордної цієї весни позначки

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що за останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.

Тепер її рівень становить 644 см над "0" поста, а температура -12 °С.

Фото: КМВА

Станом на зараз рівень небезпеки гідрологічних явищ - перший (жовтий). Проте водопілля Києву наразі загрози не становить.

У КМВА наголошують, що аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза небезпекою.

Фото: КМВА