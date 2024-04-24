У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до рекордної цієї весни позначки
У середу, 24 квітня, рівень води у Дніпрі сягнув рекордної позначки за час цьогорічного весняного водопілля у Києві. Проте загрози столиці це не становить
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що за останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.
Тепер її рівень становить 644 см над "0" поста, а температура -12 °С.
Фото: КМВА
Станом на зараз рівень небезпеки гідрологічних явищ - перший (жовтий). Проте водопілля Києву наразі загрози не становить.
У КМВА наголошують, що аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза небезпекою.
Фото: КМВА
- 23 квітня в межах однієї з громад Бориспільського району Київщини стався перелив води на дамбі, внаслідок чого затопило дорогу.
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