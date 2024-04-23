На Київщині стався перелив води через дамбу: залило дорогу
У вівторок, 23 квітня, в межах однієї з громад Бориспільського району Київщини стався перелив води на дамбі, внаслідок чого затопило дорогу
Про це інформує поліція Київщини.
Вказано, що перелив води стався в районі шлюзів дамби, наразі безпеку руху там забезпечує поліція. Правоохоронці попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.
"Шановні водії! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок. Бережіть себе та своїх близьких!", - додали в поліції.
Фото: t.me/policekyivregion
Фото: t.me/policekyivregion
- 24 квітня в Україну прийде активний циклон з півдня. Він принесе дощі та сильний вітер.
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