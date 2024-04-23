На Київщині стався перелив води через дамбу: залило дорогу

Про це інформує поліція Київщини.

Вказано, що перелив води стався в районі шлюзів дамби, наразі безпеку руху там забезпечує поліція. Правоохоронці попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.

"Шановні водії! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок. Бережіть себе та своїх близьких!", - додали в поліції.

Фото: t.me/policekyivregion

Фото: t.me/policekyivregion