В Україну повертається циклон: Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощ 24 квітня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту", - зазначила спеціалістка.

Вона розповіла, що 24 квітня дощі - помірні, а часом навіть значні - пройдуть по всій території країни. Лише вдень на півдні та сході - без істотних опадів.

Вітер очікується переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Щодо температури, то в середу на півночі та заході очікується +11… +16 °C, на решті території +17… +24 °C, на півдні місцями до +25… +28 °C.

Погода у Києві

У середу, 24 квітня, у столиці очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря сягне +10… +12 °C.

Проте найближчими вихідними, за словами Наталки Діденко, в суботу-неділю, в Україні очікується сонячна погода та +18… +23 °C.