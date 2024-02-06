У Києві школи можуть перевести на дистанційку через зростання захворюваності на грип

Про це інформує КМДА.



"У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень). Щоб запобігти стрімкому розповсюдженню інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, лікарі радять батькам не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл, тому що якщо рівень захворюваності серед школярів продовжить зростати, освітнім закладам Києва радитимуть перейти на дистанційний формат навчання.