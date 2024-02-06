У Києві школи можуть перевести на дистанційку через зростання захворюваності на грип
У Києві серед дітей зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ: якщо тенденція зберігатиметься, закладам освіти рекомендуватимуть працювати дистанційно
Про це інформує КМДА.
"У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень). Щоб запобігти стрімкому розповсюдженню інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, лікарі радять батькам не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл, тому що якщо рівень захворюваності серед школярів продовжить зростати, освітнім закладам Києва радитимуть перейти на дистанційний формат навчання.
- Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи планується запровадження карантинних заходів по усій Україні у зв'язку з перевищенням епідпорогу у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.06
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе