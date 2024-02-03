У трьох областях України перевищено епідпоріг грипу: чи впроваджуватимуть карантин
У Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях України зафіксували перевищений епідеміологічний поріг грипу, проте запровадження карантину по усій Україні не прогнозується
Про це головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів у коментарі РБК-Україна.
За його словами, ще у п'яти областях збільшився рівень захворюваності на ГРВІ. Йдеться про Вінницьку, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернігівську області. В інших регіонах станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень.
Найбільше хворіють діти до 17 років. Це пов'язують з циркуляцією вірусів грипу А та В. На думку Кузіна, до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.
"У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо", - пояснив він.
Кузін наголосив, що наразі запровадження карантинних заходів, зокрема у школах по всій Україні, наразі не прогнозується. Проте, вони можуть впроваджуватися в окремих закладах та регіонах, де фіксують різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу.
- За даними МОЗ, у попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти до 17 років.
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