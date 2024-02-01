За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей, - МОЗ

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 31 січня В Україні зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській - середній рівень, і в інших регіонах - неепідемічний рівень.

За даними МОЗ, попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти віком до 17 років.

"Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 - діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.