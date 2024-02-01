За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей, - МОЗ
Протягом минулого тижня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці. У Житомирській, Хмельницькій і Чернівецькій областях фіксується перевищення епідемічного порогу
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Станом на 31 січня В Україні зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській - середній рівень, і в інших регіонах - неепідемічний рівень.
За даними МОЗ, попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти віком до 17 років.
"Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 - діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
- У січні у 5 областях України зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" — JN.1, який називають "Дженні". Уперше його виявили у США у вересні 2023 року, а пізніше — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії.
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