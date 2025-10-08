У Києві стався вибух у квартирі житлового будинку: є загиблий
Ввечері середи, 8 жовтня, у квартирі житлового будинку в Києві прогримів вибух
Про це повідомляє КМДА.
"У Святошинському районі стався вибух у квартирі житлового будинку За попередньою інформацією, близько 18:30 стався вибух у квартирі на 3 поверсі житлового будинку на вул. Зодчих, 72", - йдеться у повідомленні.
Станом на 20:00 відомо, що одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.
"На місці працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група та всі профільні служби. Причини події з’ясовуються", - додали в адміністрації.
- У Києві під час комбінованої російської атаки 28 вересня в укритті померла 52-річна жінка.
