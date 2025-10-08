У Києві стався вибух у квартирі житлового будинку: є загиблий

Про це повідомляє КМДА.

"У Святошинському районі стався вибух у квартирі житлового будинку За попередньою інформацією, близько 18:30 стався вибух у квартирі на 3 поверсі житлового будинку на вул. Зодчих, 72", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:00 відомо, що одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

"На місці працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група та всі профільні служби. Причини події з’ясовуються", - додали в адміністрації.