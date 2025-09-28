Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
У Києві під час комбінованої російської атаки 28 вересня в укритті померла 52-річна Ілона Ревут
Про це йдеться у публікації United24.
"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу", - йдеться у публікації.
За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час російських атак.
Читайте також: Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
- Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі — ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 34 людини поранені. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
