Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка

Про це йдеться у публікації United24.

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу", - йдеться у публікації.

За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час російських атак.

