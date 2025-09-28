Ким була вбита у Києві росіянами 12-річна дівчинка: перші подробиці
У ніч на 28 вересня 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київ трагічно загинула учениця 7-Б класу школи №159 на ім'я Поліщук Олександра
Про це повідомила адміністрація спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва, висловивши щирі співчуття батькам та родині загиблої школярки.
У повідомленні школи зазначається, що завтра, 29 вересня, буде оголошено День жалоби.
Читайте також: Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
Усі розважальні заходи на території навчального закладу скасовані з 29 вересня по 3 жовтня 2025 року.
Адміністрація школи наголосила, що пам’ять про Олександру назавжди залишиться в серцях учнів та вчителів.
- Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі — ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 34 людини поранені. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
