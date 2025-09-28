Ким була вбита у Києві росіянами 12-річна дівчинка: перші подробиці

Про це повідомила адміністрація спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва, висловивши щирі співчуття батькам та родині загиблої школярки.

У повідомленні школи зазначається, що завтра, 29 вересня, буде оголошено День жалоби.

Усі розважальні заходи на території навчального закладу скасовані з 29 вересня по 3 жовтня 2025 року.

Адміністрація школи наголосила, що пам’ять про Олександру назавжди залишиться в серцях учнів та вчителів.