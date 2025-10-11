У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство

Тіло виявили вранці 11 жовтня 2025 року. Поруч із чоловіком знайшли зареєстровану на нього зброю, інформує поліція Києва.

Як стверджують поліцейські, напередодні загибелі чоловік скаржився близьким на фінансові проблеми та пригнічений стан, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

фото: Поліція Києва

Судячи зі світлини з місця події, тіло виявили всередині Lamborghini Urus.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

Ким є загиблий

На офіційному ТГ-каналі українського криптотрейдера Костянтина Кудо (Ганича) об 11:25 з'явилося повідомлення про його смерть:

"Костянтин Кудо трагічно пішов із життя. Причини встановлюються слідством".

Ресурс про торгівлю криптовалютою ELRMCF Traiding розповідає, що у загиблого лишилася дружина Анастасія та батьки.

Костянтин Кудо (Ганич) — український криптотрейдер, підприємець і публічна особа, відомий як засновник та CEO освітньої платформи Cryptology Key. Він здобув популярність завдяки участі в криптотрейдингу та організації освітніх проєктів у цій сфері. Зокрема, він посідав 9-те місце в індивідуальному рейтингу на Binance у 2022 році та 20-те місце в командному рейтингу в 2023 році, пише про нього портал DEV.ua.

Кудо багато волонтерив. Зокрема, допомагав матеріально спецзагонам ГУР.

Обвал крипторинку після заяви Трампа

Напередодні американський президент зробив заяву щодо запровадження мит розміром 100% щодо товарів з Китаю . Як наслідок, почали різко дешевшати основні криптовалюти.

Пара BTC/ETH впала на 10-12,4%, оскільки 1,6 млн трейдерів втратили 16,6 млрд доларів у довгих позиціях, а ринкова капіталізація впала на 9,1% до 3,86 трлн доларів. Альткойни, такі як SOL/ADA, впали на 15-49%, тоді як акції США впали на 2,7-3,5%, а золото зросло на 1,7% на тлі настроїв щодо відмови від ризику, передає AInvest.