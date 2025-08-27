У Києві в день народження Богдана Ступки перейменували вулицю на його честь

Про це повідомив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

У вересні 2024 року Київська міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю Станіславського у Печерському районі на вулицю Богдана Ступки. Сьогодні, у день народження актора, на фасадах будинків з’явилися таблички з новою назвою.

"Це особливий знак пам’яті для Маестро — людини, яка стала символом українського театру і кіно, голосом і серцем сцени театру Франка. Тепер його ім’я житиме не лише в наших серцях і мистецькій спадщині, а й на карті Києва — міста, яке він любив і яке любило його", – додали в повідомленні.

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.