У Києві в день народження Богдана Ступки перейменували вулицю на його честь
У столиці 27 серпня, на день народження українського актора Богдана Ступки, перейменували вулицю Станіславського на його честь
Про це повідомив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
У вересні 2024 року Київська міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю Станіславського у Печерському районі на вулицю Богдана Ступки. Сьогодні, у день народження актора, на фасадах будинків з’явилися таблички з новою назвою.
"Це особливий знак пам’яті для Маестро — людини, яка стала символом українського театру і кіно, голосом і серцем сцени театру Франка. Тепер його ім’я житиме не лише в наших серцях і мистецькій спадщині, а й на карті Києва — міста, яке він любив і яке любило його", – додали в повідомленні.
Читайте також: Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
