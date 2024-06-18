Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"

У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"

18 червня, 2024 вiвторок
14:39
Суспільство

У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів, присвячений безпеці дітей, зокрема в умовах збройних конфліктів

Зміст

Про це повідомляє перша леді України Олена Зеленська.

"Четвертий саміт перших леді та джентльменів відбудеться цього року. Сьогодні офіційно оголосила про це на пресконференції. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"", - написала перша леді.

Перша панель саміту буде присвячена дітям у збройних конфліктах. За словами Зеленської, Росія викрала вже 19 тисяч дітей з України.

Вона також наголосила, що Україна концентрується не лише на собі, а й на глобальних викликах. "Якщо десь убивають чи викрадають дітей - це загроза всьому сучасному дитинству, усім принципам і цінностям, на яких побудовано цивілізований світ", - каже перша леді.

Олена Зеленська також розповіла про результати минулих самітів. Зокрема на полях другого саміту вдалося зібрали 6,2 мільйона доларів на 92 машини швидкої допомоги. А під час третього саміту у 2023 році започаткували міжнародне медичне партнерство. 

  • Перша леді Олена Зеленська заявила, що в межах Міжнародної коаліції 37 країн допомагають повертати в Україну викрадених Росією дітей.
Теги:
Світ
Україна
Олена Зеленська
підтримка України
воєнні злочини Росії
Читайте також:
путін
17 червня, 2024 понедiлок
"Остання пропозиція Путіна надзвичайно щедра": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 17 червня
Війна з Росією, ЗСУ
17 червня, 2024 понедiлок
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
прем'єрка Італії Мелоні
16 червня, 2024 неділя
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
15:13
сигарети
В Україні створять портал "еТютюн" з інформацією про інгредієнти тютюнових виробів
15:01
Верховна Рада
Парламент підтримав законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
14:58
Оновлено
Айдос Садиков
У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
хусити
США заявили про ураження 4 радарів та 2 безпілотників хуситів у Ємені
14:15
На замовлення спецслужб РФ планували підпали авто ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала зловмисників
14:03
ракета Storm Shadow
Італія передасть Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
14:00
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Троянський кінь для Євросоюзу
13:47
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 56 боєзіткнень: на Покровському напрямку тривають 6 боїв
13:43
літній дощ
В Україну насувається холодний атмосферний фронт, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 19-20 червня
13:39
Ієн Маккеллен
Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави
13:38
В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв українського полоненого на Запоріжжі
13:21
Інтерв’ю
Артем Ситник
Артем Ситник про корупцію, велике будівництво та роль Офісу Президента
13:18
книги
Українці отримають сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон
13:16
Kyiv Symphony Orchestra
"Київський симфонічний оркестр відмовився повертатись в Україну і просить притулку в Німеччині": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 18 червня
12:48
ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чим Силам оборони загрожує втрата Новоолександрівки біля Авдіївки
12:32
Оновлено
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області РФ є спецоперацією СБУ, - ЗМІ
12:20
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
12:20
Оновлено
Олексій Гончаренко
У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка
12:15
US Department of Defense
Нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українських пілотів на F-16
12:12
електроенергія
Обмеження від 15:00 і до кінця доби, імпорт з 5 країн: ситуація в енергосистемі на 18 червня
12:08
Новини Львова
У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря
12:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї, а в'єтнамська громада боронить Україну. Акценти світових ЗМІ 18 червня
12:03
OPINION
Тарас Загородній
Головний підсумок Саміту миру — бажання Європи відновити нашу територіальну цілісність
11:46
Ексклюзив
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру не дає Україні жодних юридичних опцій, - юрист-міжнародник Лозовий
11:45
Володимир Зеленський
Єдина роумінгова зона з ЄС: Зеленський підписав закон
11:32
OPINION
Микола Княжицький
Китай не забезпечить миру Україні
11:30
ІДІЛ
Турецька розвідка допомогла РФ запобігти ще одному теракту ІД після атаки на "Крокус", - ЗМІ
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 червня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
11:00
Україна - Євросоюз
Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
10:54
Україна-Угорщина
Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами
10:51
Ексклюзив
знищені окупанти
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
10:46
ракета Х-59
Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину
10:29
світло
В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00
10:25
Розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі: продавчині загрожує 12 років ув'язнення
10:13
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Вступ України в НАТО: у США вкотре наголосили, що процес можливий лише після війни
10:12
речник Держдепу США Метью Міллер
"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна
10:00
OPINION
Дмитро Тужанський
Не варто завчасно "ховати" Орбана
09:43
"Зоряний шлях: Вундеркінди"
Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"
09:29
Франція
Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV