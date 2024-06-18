У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"

Про це повідомляє перша леді України Олена Зеленська.

"Четвертий саміт перших леді та джентльменів відбудеться цього року. Сьогодні офіційно оголосила про це на пресконференції. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"", - написала перша леді.

Перша панель саміту буде присвячена дітям у збройних конфліктах. За словами Зеленської, Росія викрала вже 19 тисяч дітей з України.

Вона також наголосила, що Україна концентрується не лише на собі, а й на глобальних викликах. "Якщо десь убивають чи викрадають дітей - це загроза всьому сучасному дитинству, усім принципам і цінностям, на яких побудовано цивілізований світ", - каже перша леді.

Олена Зеленська також розповіла про результати минулих самітів. Зокрема на полях другого саміту вдалося зібрали 6,2 мільйона доларів на 92 машини швидкої допомоги. А під час третього саміту у 2023 році започаткували міжнародне медичне партнерство.