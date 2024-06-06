Зеленська розповіла, скільки країн допомагають повертати в Україну дітей, яких викрала РФ

Про це Зеленська розповіла під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

За її словами, наразі триває розшук 19 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла з України. Ані українські органи влади, ані міжнародні організації не мають до них доступу та не володіють інформацією щодо їх даних та місця перебування.

Зеленська наголосила на важливості того, щоб всі країни світу розуміли, що права та захист українських дітей напряму пов'язані з правами та захистом їхніх дітей.

"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Дає надію, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає", - наголосила перша леді.