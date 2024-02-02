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Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

2 лютого, 2024 п'ятниця
22:12
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка налічує 28 країн-учасниць

Про це повідомляє Офіс президента.

На засіданні в Києві Україна та Канада, які співголовують у коаліції, представили установчий Рамковий документ. Він визначає, мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також він пояснює, що передбачає членство в коаліції, та зазначає шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких прагне діяти, або взяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

"Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми захищаємо кожну дитину. Ми допоможемо Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня. Залучатимемо для цього країни-партнери, експертів, громадянське суспільство", - сказала Жолі.

За словами Єрмака, коаліція сприятиме поверненню українських дітей, зокрема виявленню місця перебування незаконно депортованих та примусово переміщених дітей. Також вона фокусуватиметься на розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах, займатиметься підтримкою та реабілітацією дітей після повернення, возз'єднануватиме їх із сім'ями або розміщуватиме в сімейних формах виховання.

"Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності", - додав керівник ОП.

До коаліції приєдналися 28 країн. Зокрема, до та під час засідання її учасниками стали 6 держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
МЗС
Канада
окупанти
Андрій Єрмак
воєнні злочини Росії
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