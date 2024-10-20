У Києві відбувся чемпіонат FPV-технологій

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що участь у чемпіонаті брали представники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України та компаній-виробників.

Понад 15 команд із різних регіонів України продемонстрували високотехнологічні зразки безпілотних систем власного виробництва та змагалися за першість у вмінні пілотування FPV-дронів.

"Подібні змагання демонструють не лише вправність українських пілотів FPV-дронів, а й на практиці дозволяють ознайомитися з інноваційними зразками та оцінити їх можливості. Ми постійно комунікуємо з виробниками та супроводжуємо процеси випробувань і кодифікації їхніх зразків", - зазначив заступник начальника Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Анатолій Риб'як.