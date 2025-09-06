У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів
У суботу, 6 вересня, у Києві пройшов Всеукраїнський турнір з технологічного спорту - змагання FPV-дронів, присвячене пам’яті майора ГУР МО України Ростислава Пархоменка
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"У Києві відбувся Всеукраїнський турнір з технологічного спорту за напрямком перегонів FPV-дронів, присвячений пам’яті майора ГУР МО України Ростислава Пархоменка — воїна, який став символом мужності, професіоналізму та інноваційного підходу до ведення війни", - йдеться у повідомленні.
У змаганнях взяли участь 20 юних пілотів із семи клубів і шкіл, а також 20 військовослужбовців. Серед юніорів наймолодшому було 9 років, а найстаршому - 17.
Читайте також: Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
За результатами турніру серед юніорів перемогу здобув Назар Карманніков (Free Sky Ukraine). Друге місце посів Михайло Бондарець (ЩукаTEAM), третім став Кем Юнлю (Школа PROFPV). Серед військових найкращий результат у фіналі показав учасник із позивним Гаджет. Другим був Джеф, а третє місце посів Чіф.
"Для нашої молоді важливо знати своїх героїв і мати, на кого рівнятися. Важливо, що сьогодні молодь разом із досвідченими військовослужбовцями може літати на дронах на такому чудовому майданчику", - підкреслив президент Федерації технологічного спорту Артур Булигін.
