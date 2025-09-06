У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У Києві відбувся Всеукраїнський турнір з технологічного спорту за напрямком перегонів FPV-дронів, присвячений пам’яті майора ГУР МО України Ростислава Пархоменка — воїна, який став символом мужності, професіоналізму та інноваційного підходу до ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У змаганнях взяли участь 20 юних пілотів із семи клубів і шкіл, а також 20 військовослужбовців. Серед юніорів наймолодшому було 9 років, а найстаршому - 17.

За результатами турніру серед юніорів перемогу здобув Назар Карманніков (Free Sky Ukraine). Друге місце посів Михайло Бондарець (ЩукаTEAM), третім став Кем Юнлю (Школа PROFPV). Серед військових найкращий результат у фіналі показав учасник із позивним Гаджет. Другим був Джеф, а третє місце посів Чіф.

"Для нашої молоді важливо знати своїх героїв і мати, на кого рівнятися. Важливо, що сьогодні молодь разом із досвідченими військовослужбовцями може літати на дронах на такому чудовому майданчику", - підкреслив президент Федерації технологічного спорту Артур Булигін.