Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії

Про це речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, дрони активно застосовують обидві сторони на всій лінії бойових дій. Окрім FPV і дронів-камікадзе, використовуються й дрони з бойовим навантаженням, зокрема на оптоволокні — їх багато на Харківщині, поблизу Часового Яру, Торецька та Покровська.

Музичук зазначив, що ці безпілотники переважно знищують не техніку, а зупиняють просування противника.

"Кількість FPV-дронів вдвічі-втричі перевищує втрати особового складу ворога, тому що знищується зараз не бронетехніка. Дрони використовуються для того, щоб створювати так звану кіл-зону, тобто не давати противнику доходити до наших позицій або до контрольних точок, де вони намагаються закріпитися і накопичитися", - сказав він.

У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних Сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.

У липні очільник Мінцифри Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.

