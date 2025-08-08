Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
Кількість FPV-дронів подвоїлася з початку року по всій лінії фронту. Їх активно використовують обидві сторони – й українська, й російська
Про це речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
За його словами, дрони активно застосовують обидві сторони на всій лінії бойових дій. Окрім FPV і дронів-камікадзе, використовуються й дрони з бойовим навантаженням, зокрема на оптоволокні — їх багато на Харківщині, поблизу Часового Яру, Торецька та Покровська.
Музичук зазначив, що ці безпілотники переважно знищують не техніку, а зупиняють просування противника.
"Кількість FPV-дронів вдвічі-втричі перевищує втрати особового складу ворога, тому що знищується зараз не бронетехніка. Дрони використовуються для того, щоб створювати так звану кіл-зону, тобто не давати противнику доходити до наших позицій або до контрольних точок, де вони намагаються закріпитися і накопичитися", - сказав він.
- У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних Сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
- У липні очільник Мінцифри Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.
Читайте також: Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе