У Києві відкрилася фотовиставка на підтримку журналістів, які перебувають у полоні РФ

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Зазначено, що ворог станом на сьогодні утримує в полоні 30 українських журналістів, 5 з них - жінки.

Дружина журналіста і російського полоненого Сергія Цигіпи Олена наголошує, що подібні виставки є важливими, оскільки допомагають "тримати фокус" на таких темах.

"Журналісти – це такі люди, які не мали опинитися в російській неволі. Це цивільні люди, вони при обов'язку розповідати правду на весь світ, але вони були незручними для російської окупаційної влади, і тому їх закривали. Їх, наприклад, залякували, шантажували, пропонували співпрацю. І через те, що люди відмовлялися від цієї співпраці, то вони опинялися, і досі опиняються, і перебувають в російській неволі", - зазначила вона.

Фото: Юлія Зубченко

Журналіст Сергій Цигіпа третій рік перебуває в полоні РФ.

"Як його викрали, так ми й не бачилися з ним. Ми мали змогу листуватися через офіційний сайт "Зонателеком", коли він був під слідством ще в Криму. І наразі на минулому тижні я отримала від нього листа з Рязанської області, з колонії, де він відбуває свій термін за шпигунство - 13 років. Треба сказати, що це був другий такий лист з червня. У червні він мені повідомив, що він прибув в колонію суворого режиму", - розповіла дружина.

Організатори фотовиставки наголошують, що окупанти незаконно засудили більшість полонених журналістів до позбавлення волі за "тероризм". Також РФ не дає можливості комунікувати з частиною полонених медійників та приховує навіть їхнє місцеперебування.

Фотовиставку можна відвідати з понеділка по пʼятницю у будівлі Національної спілки журналістів України.

Фото: Юлія Зубченко