У Києві відкрили тимчасову Алею памʼяті журналіста Георгія Гонгадзе до 24-х роковин його вбивства

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Алею побудували у форматі виставки: на інформаційних банерах ідеться про життя та вклад Гонгадзе у незалежну журналістику, свободи слова й громадянське суспільство в Україні.

Фото: Тетяна Голунова

"Дати відповідь на запитання, хто ж був замовником: чи це був такий в Україні президент, який журналіста замовив, чи це, може, було щось інше, і Україна тоді не побачила свого дуже небезпечного сусіда, ворога, а далі вважала його за приятеля. Якби в 1999-2000 році, коли Україна успішно йшла на зближення з НАТО в рамках угоди "Про партнерство заради миру" Україна не змінила свою міжнародну політику. А після зникнення Георгія Гонгадзе, фактично після вбивства, після оприлюднення плівок Мельниченка - Україна просто змушена була змінити зовнішню політику кардинально, бо кожен президент повинен розуміти, що навіть підозра в такому злочині катастрофічно впливає на імідж і його особисто, і держави", - сказала на відкритті Алеї адвокатка родини Георгія Гонгадзе Валентина Теличенко.

Виставка триватиме протягом тижня, до 22 вересня, на Контрактовій площі перед Національним університетом "Києво-Могилянська Академія". Цю акцію організовувала Премія імені Георгія Гонгадзе у партнерстві з Національним музеєм Революції Гідності.

Фото: Тетяна Голунова

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