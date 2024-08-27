У Києві відновив роботу фунікулер

Про це інформує КМДА.

"27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.