У Києві відновив роботу фунікулер
У Києві у вівторок, 27 серпня, відновив роботу фунікулер: він понад місяць перебував на плановому ремонті
Про це інформує КМДА.
"27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.
- Раніше КМДА повідомляла про закриття фунікулера на плановий ремонт.
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