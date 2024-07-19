У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт

Про це повідомляє КМДА.

Такий ремонт проводиться щорічно. Водночас у КМДА розповіли, що за період з 22 липня по 26 серпня:

відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу;

буде проведено скорочення троса;

контактна мережа й шпали будуть частково замінені й обстеженні;

проведуть поточний ремонт вагонів.

"Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням", - додає міська адміністрація.