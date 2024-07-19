У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
Київський фунікулер буде зачинений з 22 липня по 26 серпня на плановий ремонт
Про це повідомляє КМДА.
Такий ремонт проводиться щорічно. Водночас у КМДА розповіли, що за період з 22 липня по 26 серпня:
- відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу;
- буде проведено скорочення троса;
- контактна мережа й шпали будуть частково замінені й обстеженні;
- проведуть поточний ремонт вагонів.
"Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням", - додає міська адміністрація.
- У четвер, 18 липня, Київський метрополітен тимчасово обмежив роботу трьох станцій "зеленої" гілки метро. Станом на 11:40 рух потягів відновили.
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