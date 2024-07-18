У Києві обмежили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
У четвер, 18 липня, Київський метрополітен тимчасово обмежив рух потягів на трьох станція зеленої гілки метро
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір". Натомість станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів.
У КМДА обіцяють повідомити додатково про відновлення роботи станцій та руху поїздів. Натомість причину обмеження не називають.
- У зв'язку з ремонтними роботами у Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту вулицею Новою.
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