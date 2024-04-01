У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря: людям радять утриматися від прогулянок

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Дрібнодисперсний пил фракції PM10 було занесено в Україну разом із хвилею тепла із Середземномор’я. До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок і провітрювання приміщень, а також пити багато води. Якщо у квартирі є очищувач повітря, його радять увімкнути на максимум.

На правому березі високий рівень забрудненості фіксують на всіх п'яти стаціонарних пунктах спостережень, на лівому – на пункті моніторингу за адресою вул. Харківське шосе, 7/1. Водночас на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 фіксують середній рівень забрудненості.