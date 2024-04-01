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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про пил із Сахари, який іде в Україну, та погоду на 2 квітня

1 квітня, 2024 понедiлок
15:51
Суспільство погода

У вівторок, 2 квітня, в Україні слід очікувати на значне запилення повітря через бурю в Сахарі. У західних областях очікується зниження температури повітря і опади

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. 

Вона зазначила, що запилення повітря в Україні - це відголоски піщаної бурі у Єгипті.

"Теперішня ситуація - перенесення атмосферою пилу із Сахари. Також може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання - особливо обережно, вікна відкривайте дозовано", - радить вона.

У вівторок західним областям слід очікувати на дощ, місцями з грозами. Температура повітря знизиться до +14…+19°С. На решті областей - без істотних опадів, температура становитиме +20…+25°С.

Також Наталка Діденко попередила, що 2 квітня в Україні очікується сильний вітер, з південними та південно-західними поривами, можливі штормові, до 15-20 м/c.

Погода у Києві

У столиці 2 квітня також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.

"Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари. Протягом вівторка в столиці - без опадів, хіба аж завтра ввечері (2 квітня, - ред.) місцями незначний дощ, часом із грозою", - написала синоптикиня.

Температура повітря у вівторок досягне +24°С.

Впродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.

  • 1 квітня більшість областей України накриє пил із Сахари. Очікується значне погіршення якості повітря.
Теги:
Україна
Єгипет
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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