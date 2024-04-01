Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про пил із Сахари, який іде в Україну, та погоду на 2 квітня
У вівторок, 2 квітня, в Україні слід очікувати на значне запилення повітря через бурю в Сахарі. У західних областях очікується зниження температури повітря і опади
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що запилення повітря в Україні - це відголоски піщаної бурі у Єгипті.
"Теперішня ситуація - перенесення атмосферою пилу із Сахари. Також може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання - особливо обережно, вікна відкривайте дозовано", - радить вона.
У вівторок західним областям слід очікувати на дощ, місцями з грозами. Температура повітря знизиться до +14…+19°С. На решті областей - без істотних опадів, температура становитиме +20…+25°С.
Також Наталка Діденко попередила, що 2 квітня в Україні очікується сильний вітер, з південними та південно-західними поривами, можливі штормові, до 15-20 м/c.
Погода у Києві
У столиці 2 квітня також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.
"Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари. Протягом вівторка в столиці - без опадів, хіба аж завтра ввечері (2 квітня, - ред.) місцями незначний дощ, часом із грозою", - написала синоптикиня.
Температура повітря у вівторок досягне +24°С.
Впродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.
- 1 квітня більшість областей України накриє пил із Сахари. Очікується значне погіршення якості повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе