У Києві запалили вогні на головній ялинці України

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Цьогорічна головна ялинка білосніжна та заввишки 15 метрів (торішня - 12 м.). Її встановили і прикрасили за кошти меценатів.

"Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік. Світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км огорнула дерево ніжним сяйвом. Прикрашають його 2 тисячі бірюзових іграшок. Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу", - написав Кличко.

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