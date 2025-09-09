У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
Завтра, у середу 10 вересня, у центральній частині Києва перекриють дорожній рух через охоронні заходи за участі іноземних делегацій
Про це попередило Управління держохорони України.
"10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться в повідомленні.
Там також нагадали, що згідно із законом України, очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони.
