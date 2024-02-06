У КМДА заявили, що за два роки у столиці відремонтували понад 1,5 тис. укриттів

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що для проведення ремонтів в укриттях і сховищах місто виділило райдержадміністраціям майже 1,8 млрд грн. Оскільки більшість захисних споруд перебувають на їхньому балансі, саме вони визначають обʼєкти та перелік необхідних робіт, здійснюють закупівлі матеріалів та обирають підрядні організації.

За словами чиновника, у 2022 році проведено ремонтні роботи у 563 об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту міста, протягом 2023 року – у 1019 найпростіших укриттях Києва.

"На цей рік у столиці заплановано відремонтувати майже 300 укриттів, а також облаштувати нові – кілька десятків", – резюмував заступник голови КМДА.