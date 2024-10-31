У компанії з виробництва спорядження для ЗСУ заявили, що 4 місяці не можуть домогтися бронювання працівників. У Міноборони відреагували

Про це повідомив засновник компанії Олександр Довгий.

"Підприємство, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників, не має підтримки, тоді як працівники вторинних галузей - тарологи, сушисти й інші - отримують бронювання без особливих перешкод", - написав Довгий.

За його словами, це ставить під загрозу функціонування підприємства, і вони можуть не встигнути виконати свої зобов'язання.

"Окрім мене, як власника, який служить з 24.02.2022р. на фронті служать і топменеджери "Балістики". Минулого року призвали одного, цього року ще одного, а нещодавно повістка прийшла ще одному", - додав засновник.

Зазначається, що компанія чекає відповіді від профільного Міністерства оборони України з 24 червня 2024 року. Як каже Довгий, відповідь мала бути надана протягом 10 днів, але вони вже чекають понад чотири місяці.

"Чи варто й надалі працювати без підтримки? Чи хтось зацікавлений у тому, щоб "Балістика" припинила свою діяльність? Адже без співробітників підприємство не зможе виконувати свої завдання", - додав засновник.

Реакція Міноборони

Як пише Економічна правда із посиланням на Міністерство, Комісія Міноборони не знайшла підстав для того, щоб надати право виробнику бронювати робітників.

Згідно з чинним порядком, статус критично важливого підприємства, що надає право бронювання працівників, визначається критеріями, затвердженими постановами Кабінету міністрів України.

"Станом на сьогодні ТОВ "Балістика" такого статусу не має, про що Міноборони надало офіційну відповідь на запити представників компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними причинами відмови стали відсутність державного контракту з Міноборони або ДОТ, погодження на держзамовлення в ролі співвиконавця, а також відсутність відповідних клопотань від представників ЗСУ. Крім того, підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони.

Водночас Міністерство оборони наголосило, що "високо цінує внесок, який приватні оборонні підприємства роблять для захисту держави".