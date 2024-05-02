У конференції з відновлення України візьме участь Азербайджан, країну також запросили на саміт миру
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим передала від імені України запрошення на саміт миру у Швейцарії
Про це Кондратюк написала у Facebook.
"Від імені України я запросила Азербайджан взяти участь у Саміті миру в Швейцарії та долучитися до одного, або кількох пунктів української формули миру президента Зеленського. Наприклад в питаннях енергетичної безпеки або розмінування", - написала Кондратюк.
Крім того, Байрамов підтвердив Кондратюк, що Азербайджан візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України у Берліні в червні.
Також співрозмовники обговорили тему викрадення Росією українських дітей.
"Не могла не підняти вкрай важливу і болючу тему повернення незаконно депортованих росією українських дітей. Розраховуємо, що дружній Азербайджан розгляне можливість приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення", - написала Кондратюк.
За словами Кондратюк, очільник МЗС Азербайджану пообіцяв продовжити гуманітарну підтримку України.
"Азербайджанська Республіка з перших днів після 24 лютого надавала гуманітарну допомогу Україні та продовжить її надавати", - сказав Байрамов.
- Раніше стало відомо, що Азербайджан профінансує відновлення чотирьох найбільших об'єктів у Ірпені Київської області.
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