У конференції з відновлення України візьме участь Азербайджан, країну також запросили на саміт миру

Про це Кондратюк написала у Facebook.

"Від імені України я запросила Азербайджан взяти участь у Саміті миру в Швейцарії та долучитися до одного, або кількох пунктів української формули миру президента Зеленського. Наприклад в питаннях енергетичної безпеки або розмінування", - написала Кондратюк.

Крім того, Байрамов підтвердив Кондратюк, що Азербайджан візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України у Берліні в червні.

Також співрозмовники обговорили тему викрадення Росією українських дітей.

"Не могла не підняти вкрай важливу і болючу тему повернення незаконно депортованих росією українських дітей. Розраховуємо, що дружній Азербайджан розгляне можливість приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення", - написала Кондратюк.

За словами Кондратюк, очільник МЗС Азербайджану пообіцяв продовжити гуманітарну підтримку України.

"Азербайджанська Республіка з перших днів після 24 лютого надавала гуманітарну допомогу Україні та продовжить її надавати", - сказав Байрамов.