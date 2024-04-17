Азербайджан допоможе Україні з відновленням Ірпеня

Про це повідомляє Azertag.

"Передусім, я хотів би ще раз подякувати президенту і народу Азербайджану за підтримку. Азербайджан нам дуже допомагає. Тепер ми точно знаємо, хто брат, а хто ворог", - заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Зокрема, Азербайджан профінансує реконструкцію та відновлення 4-х найбільших об'єктів в місті. А нафтова держкомпанія SOCAR взяла на себе капітальний ремонт міської поліклініки