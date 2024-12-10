У Кременчуці невідомі напали на журналістку телеканалу "Еспресо" Марію Івановську

Про це розповіла сама журналістка, відповідна інформація була оприлюднена в етері Еспресо.

Івановська виконувала редакційне завдання, проводячи журналістське розслідування щодо постачання російських нафтопродуктів до України. Втім, невідомий чоловік різко підійшов до Марії і почав погрожувати, що розіб'є її телефон, і мовляв, якщо вона не видалить необхідні матеріали, то опиниться в "іншому місці".

Чоловік заблокував своїм бусом виїзд її автівки. Згодом на місце події прибули ще кілька невідомих чоловіків у цивільному, які агресивно поводились. Марія Івановська викликала поліцію та написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Чоловік попросив у журналістки документи, проте сам представитися не зміг.

"Його бус на польських номерах, підозрюю, призначався для фронту ? Але використовується у мирному Кременчуці для того, щоб блокувати мені - тележурналістці, виїзд з місця події. Де він російською мовою погрожував розбити мій телефон. Виходить, що кожну агресію таких от тітушок тепер "війна спише" ?", - написала Марія Івановська у Фейсбуці.