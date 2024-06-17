У Кропивницькому відкрили рекрутинговий центр: Міноборони розповіло подробиці

Про це повідомив уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в етері Еспресо.

"Продовжуємо нашу практику з відкриття Рекрутингових центрів у ЦНАПах, - цивільних, красивих, світлих, великих, центрах надання адміністративних послуг по всій Україні. Рекрутинговий центр сьогодні відкрили у Кропивницькому. Він став 25-м центром в Україні. Тут є дві рекрутерки, які надають консультаційні, інформаційні послуги тим, хто цікавиться. Навіть в перший день люди приходять, задають питання. Нещодавно прийшла жінка, питала про сина. Тобто людей цікавить, як можна долучитися до Сил оборони, обрати військову частину, конкретну вакансію, посаду", - розповів він.

Чим більше в Україні буде добровольців, тим меншою буде потреба у здійсненні мобілізаційних заходів, каже Бежевець:

"Рекрутинг - це про добровольців. Людина, яка зробила вибір, прийшла, визначилась, і каже що йде в конкретну військову частину. Чим більше в нас буде таких людей, тим меншою буде потреба у здійсненні мобілізаційних заходів", - додав він.