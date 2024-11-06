У Києві жінка потрапила під потяг метро: рух поїздів відновили, пасажирку ушпиталили
Жінку, яка потрапила під потяг метро у Києві на станції "Либідська" ушпиталили. Рух синьою гілкою вже відновлено
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
В КМДА зазначили, що правоохоронці з’ясовують ообставини інциденту.
"Рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська", - йдеться у повідомленні.
Попередньо в КМДА повідомляли, що на станції метро "Либідська" у Києві пасажир потрапив під потяг. У зв’язку із цим кілька станцій метро зачинили на вхід для пасажирів.
Зазначалося, що на місце події викликали медиків і правоохоронців.
"Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська", - йшлося у повідомленні.
- У Києві через підозрілий предмет у вагоні тимчасово закривали станцію метро "Дніпро". Поліція встановила винуватця інциденту, ним виявився школяр, який "хотів пожартувати над пасажирами".
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