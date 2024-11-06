У Києві жінка потрапила під потяг метро: рух поїздів відновили, пасажирку ушпиталили

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

В КМДА зазначили, що правоохоронці з’ясовують ообставини інциденту.

"Рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська", - йдеться у повідомленні.

Попередньо в КМДА повідомляли, що на станції метро "Либідська" у Києві пасажир потрапив під потяг. У зв’язку із цим кілька станцій метро зачинили на вхід для пасажирів.

Зазначалося, що на місце події викликали медиків і правоохоронців.

"Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська", - йшлося у повідомленні.