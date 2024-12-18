У Миколаєві перебої з теплом через аварію

Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ.

"Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів. Для запобігання подальшим ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи, розпочаті ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці мають замінити ділянку трубопроводу довжиною 60 метрів діаметром 700 мм. Ремонтні роботи ускладнюються через газопровід, який розташований поблизу, що вимагає додаткових заходів безпеки.

"По всьому місту тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія. Це явище є тимчасовим та пов’язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі", - наголосили в Миколаївський ТЕЦ.

Орієнтовно, ремонтні роботи мають завершити до 23:00 19 грудня.