У Миколаєві суд дозволив двом засудженим проходити військову службу за контрактом

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що суддя розглянув два подання ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" про умовно-дострокове звільнення двох засуджених, 1984 та 1998 років народження, для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені, один за вчинення крадіжки, а інший - за вчинення шахрайських дій, на судовому засіданні підтвердили бажання проходити військову службу за контрактом. Обидва за висновками медичної комісії визнані придатними до військової служби.

"За результатами розгляду подання та доданих матеріалів суд задовольнив його та постановив звільнити засуджених умовно-достроково від відбування основного покарання, зобов’язати ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" передати останніх підрозділу Національної гвардії України для супроводження їх до відповідного ТЦК і СП з метою укладання контракту і подальшого проходження військової служби", - йдеться у повідомленні пресслужби суду.



До того ж суд ухвалив встановити над чоловіками адміністративний нагляд строком на 1 рік із забороною перебування поза межами дислокації військової частини та виїзду в особистих цілях за межі частини без дозволу командира.

У пресслужбі зазначили, що це перші подібні рішення, ухвалені в Миколаєві. Ще кілька подань про звільнення засуджених для проходження військової служби нині перебувають на розгляді.