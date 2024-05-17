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Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

17 травня, 2024 п'ятниця
15:40
Суспільство Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ

Про це йдеться у картці законопроєкту №11079-1.

Відтепер у засуджених  з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі.

Однак згідно з законом такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Водночас ув'язнені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки мобілізуватися не зможуть. Замінити покарання на військову службу не дозволено також корупціонерам.

  • У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
  • 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
  • Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації. 
  • 10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.
  • 8 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів.
  • Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.
  • 17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.
Теги:
Кримінал
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
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