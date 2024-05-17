Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Про це йдеться у картці законопроєкту №11079-1.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі.

Однак згідно з законом такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Водночас ув'язнені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки мобілізуватися не зможуть. Замінити покарання на військову службу не дозволено також корупціонерам.