США заявили про ураження 4 радарів та 2 безпілотників хуситів у Ємені
Протягом минулої доби сили Центрального командування США знищили 4 радари хуситів, морський дрон та безпілотник хуситів у Ємені
Про це йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Згідно з повідомленням, безпілотник був збитий американськими силами над Червоним морем.
Американські, коаліційні або торгові судна не зазнали жодних пошкоджень чи втрат.
"Було визначено, що ці системи становили безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Ці заходи були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки в міжнародних водах для американських, коаліційних і торгових суден", - йдеться у зведенні.
- Нагадаємо, що єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. В результаті нападу постраждав моряк.
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