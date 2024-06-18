Хімічна зброя, FPV і спецпризначенці: у 3-й ОШБр розповіли, як РФ намагається вийти на адмінкордон Луганщини

Про це повідомляє 3-тя штурмова бригада.

Зазначено, що росіяни наступають танковим полками й у своїх атаках використовують артилерію, FPV, КАБи та хімічну зброю. Також ворог залучає додаткові загони приватних військових компаній і спецпризначенців.

Підкреслюється, що наразі смуга фронту 3-ї штурмової на Харківщині, яка межує з Луганською областю, найінтенсивніша. Завданням РФ, за словами 3-ї ОШБр, є вихід до населеного пункту Чернещина — Першотравневе з подальшим захопленням Борової.

"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня", - йдеться в повідомленні.

Водночас у бригаді наголошують, її бійці уже понад місяць утримують визначені рубежі, а від травня вони ліквідували близько 1068 росіян, коли майже 2292 — це трьохсоті.