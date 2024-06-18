Хімічна зброя, FPV і спецпризначенці: у 3-й ОШБр розповіли, як РФ намагається вийти на адмінкордон Луганщини
Російські загарбники прагнуть вийти на адмінкордони Луганської області, для цього вони посилюють атаки й, зокрема, застосовують хімічну зброю та наступають танковими полками
Про це повідомляє 3-тя штурмова бригада.
Зазначено, що росіяни наступають танковим полками й у своїх атаках використовують артилерію, FPV, КАБи та хімічну зброю. Також ворог залучає додаткові загони приватних військових компаній і спецпризначенців.
Підкреслюється, що наразі смуга фронту 3-ї штурмової на Харківщині, яка межує з Луганською областю, найінтенсивніша. Завданням РФ, за словами 3-ї ОШБр, є вихід до населеного пункту Чернещина — Першотравневе з подальшим захопленням Борової.
"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня", - йдеться в повідомленні.
Водночас у бригаді наголошують, її бійці уже понад місяць утримують визначені рубежі, а від травня вони ліквідували близько 1068 росіян, коли майже 2292 — це трьохсоті.
- 5 червня командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов зазначив, що бригада працює над тим, щоб замінити штурмову й механізовану піхоту на полі бою безпілотними засобами.
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