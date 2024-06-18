Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави
Під час театральної вистави "Королі гравців" у Лондоні 85-річний актор Ієн Мак-Келлен, відомий за роллю Гендальфа у фільмах "Володар перснів", впав зі сцени, унаслідок чого його було ушпиталено
Про це повідомляє Evronews.
Актор вправ зі сцени лондонського театру "Вест-Енд" у понеділок, 18 червня, під час сцени з бійкою у виставі "Королі-гравці", у якій Мак-Келлен грав Джона Фальстафа.
Спершу дехто з глядачів подумав, що це було частиною вистави, тоді як інші занепокоїлись, коли 85-річний актор втратив рівновагу і впав зі сцени.
За словами очевидців, Мак-Келлен закричав від болю після падіння.
"Сер Ієн, здавалося, спіткнувся, коли спускався вниз по сцені, щоб взяти більш активну участь у сцені, - пригадує один з глядачів. - Він набрав обертів, коли спускався вниз по сцені, що призвело до того, що він впав зі сцени прямо на очах у глядачів".
За словами співробітника театру, працівники та двоє лікарів, які були в залі, надали допомогу акторові.
В результаті театр був евакуйований, а спектакль скасований. Виставу, заплановану на вівторок, також скасували, щоб дати Мак-Келлену час відпочити і одужати.
Наразі лікарі кажуть, що Маккеллен перебуває в "доброму гуморі" і, як очікується, повністю одужає.
-
Ієн Мак-Келлен, який зіграв Гендальфа у трилогії "Володар перснів" та "Хоббіт", заявив, що повернеться до своєї ролі у фільмі Пітера Джексона "Полювання на Ґолума".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.48 Купівля 40.48Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе