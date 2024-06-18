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Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави

18 червня, 2024 вiвторок
13:39
Світ Ієн Маккеллен

Під час театральної вистави "Королі гравців" у Лондоні 85-річний актор Ієн Мак-Келлен, відомий за роллю Гендальфа у фільмах "Володар перснів", впав зі сцени, унаслідок чого його було ушпиталено

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Про це повідомляє Evronews.

Актор вправ зі сцени лондонського театру "Вест-Енд" у понеділок, 18 червня, під час сцени з бійкою у виставі "Королі-гравці", у якій Мак-Келлен грав Джона Фальстафа.

Спершу дехто з глядачів подумав, що це було частиною вистави, тоді як інші занепокоїлись, коли 85-річний актор втратив рівновагу і впав зі сцени. 

За словами очевидців, Мак-Келлен закричав від болю після падіння. 

"Сер Ієн, здавалося, спіткнувся, коли спускався вниз по сцені, щоб взяти більш активну участь у сцені, - пригадує  один з глядачів. - Він набрав обертів, коли спускався вниз по сцені, що призвело до того, що він впав зі сцени прямо на очах у глядачів".

За словами співробітника театру, працівники та двоє лікарів, які були в залі, надали допомогу акторові.

В результаті театр був евакуйований, а спектакль скасований. Виставу, заплановану на вівторок, також скасували, щоб дати Мак-Келлену час відпочити і одужати.

Наразі лікарі кажуть, що Маккеллен перебуває в "доброму гуморі" і, як очікується, повністю одужає. 

  • Ієн Мак-Келлен, який зіграв Гендальфа у трилогії "Володар перснів" та "Хоббіт", заявив, що повернеться до своєї ролі у фільмі Пітера Джексона "Полювання на Ґолума".

Теги:
Культура
Кіно
Велика Британiя
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