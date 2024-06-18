Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави

Про це повідомляє Evronews.

Актор вправ зі сцени лондонського театру "Вест-Енд" у понеділок, 18 червня, під час сцени з бійкою у виставі "Королі-гравці", у якій Мак-Келлен грав Джона Фальстафа.

Спершу дехто з глядачів подумав, що це було частиною вистави, тоді як інші занепокоїлись, коли 85-річний актор втратив рівновагу і впав зі сцени.

За словами очевидців, Мак-Келлен закричав від болю після падіння.

"Сер Ієн, здавалося, спіткнувся, коли спускався вниз по сцені, щоб взяти більш активну участь у сцені, - пригадує один з глядачів. - Він набрав обертів, коли спускався вниз по сцені, що призвело до того, що він впав зі сцени прямо на очах у глядачів".

За словами співробітника театру, працівники та двоє лікарів, які були в залі, надали допомогу акторові.

В результаті театр був евакуйований, а спектакль скасований. Виставу, заплановану на вівторок, також скасували, щоб дати Мак-Келлену час відпочити і одужати.

Наразі лікарі кажуть, що Маккеллен перебуває в "доброму гуморі" і, як очікується, повністю одужає.