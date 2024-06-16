Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні

Про це вона заявила під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Мелоні нагадала, що пройшло вже 844 дні з початку Великої війни і героїчного спротиву українського народу російській агресії.

"Захищати Україну - означає обʼєднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з цими засадами, ми змусимо її здатися", - наголосила вона, додавши, що союзники мають установити мінімальні умови для цієї дискусії.

Мелоні підкреслила, що агресія проти держави й миру в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент Путін.

"Це не так. Ставити такі умови - це дуже неправильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди", - закликала прем'єрка Італії.

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Вона нагадала, що в ході Саміту миру обговорюються три важливих питання: продовольча безпека, ядерна безпека і гуманітарна.

"І ми повинні подивитися, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої нашої дискусії. Італія хотіла би брати участь і допомогти Україні дивитись в майбутнє", - наголосила Мелоні.

Вона відзначила, що 50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ буде надано Україні, додавши: "І президент Володимир Зеленський, ви можете розраховувати на нас скільки буде потрібно в наших зусиллях. Ми робимо все можливе, що залежить від нас, щоб зробити наше майбутнє безпечним".