Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
У неділю, 16 червня, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що якщо Росія не погодиться на умови, прийняті міжнародною спільнотою на Глобальному саміті миру у Швейцарії, країни змусять її здатися
Про це вона заявила під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Мелоні нагадала, що пройшло вже 844 дні з початку Великої війни і героїчного спротиву українського народу російській агресії.
"Захищати Україну - означає обʼєднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з цими засадами, ми змусимо її здатися", - наголосила вона, додавши, що союзники мають установити мінімальні умови для цієї дискусії.
Мелоні підкреслила, що агресія проти держави й миру в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент Путін.
"Це не так. Ставити такі умови - це дуже неправильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди", - закликала прем'єрка Італії.
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Вона нагадала, що в ході Саміту миру обговорюються три важливих питання: продовольча безпека, ядерна безпека і гуманітарна.
"І ми повинні подивитися, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої нашої дискусії. Італія хотіла би брати участь і допомогти Україні дивитись в майбутнє", - наголосила Мелоні.
Вона відзначила, що 50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ буде надано Україні, додавши: "І президент Володимир Зеленський, ви можете розраховувати на нас скільки буде потрібно в наших зусиллях. Ми робимо все можливе, що залежить від нас, щоб зробити наше майбутнє безпечним".
- Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.
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У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.
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Основні положення декларації за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії включають безпеку ядерної енергії і ЗАЕС, продовольчу безпеку та звільнення усіх військовополонених.
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