"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Жодна з країн Глобального Півдня, чи БРІКС не змогла б зрушити ситуацію з підтримкою України на Саміті миру. Глобального Півдня вже не існує. Є окремі країни зі своїми інтересами. Багато з цих держав отримують вигоду від вторгнення РФ в Україну. Вони отримують від Росії дешеві ресурси й те, що раніше Москва відмовлялась їм давати. І насправді їхня єдність ілюзорна", - пояснив Данилов.

Експерт зауважив, що Україна має працювати окремо з кожною країною Глобального Півдня

"Вигаданий колись біржовим брокером термін "БРІКС" давно втратив початковий зміст. Зараз це більше не західна, чи антизахідна коаліція країн, які мають дуже різні інтереси. Нам же потрібно з кожною з цих країн працювати окремо і знаходити те, що їм потрібно", - додав він.