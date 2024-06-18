Близько 200 артсистем від Райгородки до Нововодяного: експерт Селезньов проаналізував ризики наступу ворога на сході
Речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував інформацію щодо нарощення сил для наступу на Борову. Там перебуває до 10 тис. окупантів та близько 450 одиниць озброєння, техніки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Щодо ймовірного прагнення ворога повторити торішній наступ на Борову Селезньов сказав: "Питання в тому, що особливості рельєфу на цій ділянці фронту такі, що створюють досить сприятливі умови для ведення оборонних боїв українським Силам оборони. З того часу майже рік вони тримали певну паузу. Я думаю, що цього разу буде така ж сама історія, бо 10 тисяч особового складу точно не є визначальним чинником, який спроможний докорінно змінити ситуацію на полі бою".
Водночас те, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного противник наростив близько 200 артсистем, - це серйозний виклик.
Фото: DeepState
"У теперішній ситуації ворог має просування на тих ділянках фронту, де він має абсолютне панування в артилерії й ще масштабніше панування в авіаційних компонентах, а саме керованих авіаційних бомбах, з їхньою допомогою ворог і має певні територіальні здобутки. Я думаю, що варто розглядати весь схід нашої країни як загрозливу ділянку. Окрім цієї ділянки фронту варто дивитися у бік Часового Яру, на Покровський та Курахівський напрямки. У перспективі найближчих тижнів ми будемо бачити серйозне пожвавлення бойових дій на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області. Ворог фактично починає реалізовувати технічну перевагу та перевагу в особовому складі, намагаючись тиснути на різних ділянках фронту, аби максимально розтягнути наші сили та засоби", - пояснив речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.).
Військовий експерт наголосив, що противник, застосовуючи м'ясні штурми, намагається скористатися так званим вікном можливостей.
"Воно пов'язане з тим, що ми досить тривалий час чекали на схвалення відповідних рішень від американських урядовців щодо постачання озброєння, військової техніки й боєприпасів. Зараз це вікно можливості для росіян поступового зачиняється, а отже росіяни поспішають, допоки українська армія не отримала товарної кількості артилерійських боєприпасів, бо тільки-но це станеться, у росіян не буде жодних шансів", - підсумував Селезньов.
- З початку доби 18 червня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
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