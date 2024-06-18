Близько 200 артсистем від Райгородки до Нововодяного: експерт Селезньов проаналізував ризики наступу ворога на сході

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Щодо ймовірного прагнення ворога повторити торішній наступ на Борову Селезньов сказав: "Питання в тому, що особливості рельєфу на цій ділянці фронту такі, що створюють досить сприятливі умови для ведення оборонних боїв українським Силам оборони. З того часу майже рік вони тримали певну паузу. Я думаю, що цього разу буде така ж сама історія, бо 10 тисяч особового складу точно не є визначальним чинником, який спроможний докорінно змінити ситуацію на полі бою".

Водночас те, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного противник наростив близько 200 артсистем, - це серйозний виклик.

Фото: DeepState

"У теперішній ситуації ворог має просування на тих ділянках фронту, де він має абсолютне панування в артилерії й ще масштабніше панування в авіаційних компонентах, а саме керованих авіаційних бомбах, з їхньою допомогою ворог і має певні територіальні здобутки. Я думаю, що варто розглядати весь схід нашої країни як загрозливу ділянку. Окрім цієї ділянки фронту варто дивитися у бік Часового Яру, на Покровський та Курахівський напрямки. У перспективі найближчих тижнів ми будемо бачити серйозне пожвавлення бойових дій на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області. Ворог фактично починає реалізовувати технічну перевагу та перевагу в особовому складі, намагаючись тиснути на різних ділянках фронту, аби максимально розтягнути наші сили та засоби", - пояснив речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.).

Військовий експерт наголосив, що противник, застосовуючи м'ясні штурми, намагається скористатися так званим вікном можливостей.

"Воно пов'язане з тим, що ми досить тривалий час чекали на схвалення відповідних рішень від американських урядовців щодо постачання озброєння, військової техніки й боєприпасів. Зараз це вікно можливості для росіян поступового зачиняється, а отже росіяни поспішають, допоки українська армія не отримала товарної кількості артилерійських боєприпасів, бо тільки-но це станеться, у росіян не буде жодних шансів", - підсумував Селезньов.