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Від початку доби на фронті відбулося 33 боєзіткнення: на Покровському напрямку росіяни намагаються вклинитися в нашу оборону

18 червня, 2024 вiвторок
10:38
Війна з Росією

З початку доби, 18 червня, на фронті відбулося 33 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Сіверському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00.

За інформацією Генштабу, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів, вчинив понад 3000 обстрілів, 71 з них - із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника. Загалом протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку наразі тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 - безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були безуспішними. Ще два бої продовжуються в районі Греківки.

На Сіверському напрямку від початку доби найгарячіше - тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Зокрема, успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр, де на даний час відбувається бій.

Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російські окупанти намагаються вклинитися в нашу оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три - ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку вчора ворог втратив 318 окупантів убитими й пораненими. Знищено бойову броньовану машину, чотири гармати та чотири авто противника.

На Времівському напрямку наші оборонці дали відсіч одній штурмовій дії росіян - поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного триває.

На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських загарбників у районі Новоданилівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1230 військових. Українські захисники також ліквідували десятки одиниць ворожої техніки.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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