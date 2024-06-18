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Війна з Росією: хроніка
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Крилата ракета, 16 танків і понад 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

18 червня, 2024 вiвторок
07:41
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1230 військових. Українські захисники також ліквідували десятки одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 528 620 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 15 307 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13 959 (+32) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20) од,
  • крилатих ракет ‒ 2297 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2344 (+7) од.

Вночі на 18 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку. Сили оборони збили 10 "шахедів".

Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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