У МОН розповіли, скільки дітей в Україні навчаються дистанційно
Наразі понад пів мільйона дітей навчаються в Україні дистанційно, і тепер мета держави - забезпечити психологічну й фізичну безпеку для їхнього повернення до очного формату
Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий на пресконференції, присвяченій четвертому Саміту перших леді та джентльменів, передає Укрінформ.
"Ми сьогодні маємо більше ніж півмільйона дітей, які навчаються дистанційно, і якість цієї дистанційної освіти дуже різна, часто не дуже висока. І сьогодні ми працюємо як над рішеннями, які забезпечують доступ до очної освіти, так і над рішеннями, які нададуть дітям, які в силу обставин не можуть повернутися до очної освіти, якісну онлайн-освіту. І це про гаджети і про відповідні цифрові рішення, які будуть презентовані на саміті", - розповів він.
Також Лісовий акцентував на важливості оновлення психологічної служби, формування у школярів навичок стійкості, психологічного самозахисту, а також на посиленні спроможності вчителів працювати з дітьми з травмою, виявленні перших симптомів психічної нестабільності.
"Все це комплексні політики, які ми узагальнюємо, технологізуємо, і готові ділитися ними з нашими партнерами з усього світу. І ми хочемо почути і країни, які мали подібні виклики й мають подібні рішення і політики", - наголосив очільник МОН.
- 5 червня повідомлялось, що понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.
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