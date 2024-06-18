Виплати для військових: адвокатка розповіла, які є складнощі з їхнім отриманням в Україні

Адвокатка та керуюча партнерка адвокатського об’єднання "Актум" Оксана Хоменко в ефірі Еспресо пояснила, чому виникають проблеми з отриманням виплат для військових та чому держава не віддає захисникам належне.



Загалом у 2024 році для військових передбачені виплати таких категорій: заробітна плата, так звані бойові, одноразова грошова допомога (ОГД), яка призначається у разі поранення, втрати працездатності, інвалідності та загибелі, а також виплати при звільненні військовослужбовця.



Адвокатка зазначила, що головною проблемою в отриманні виплат військовослужбовцями є тотальна та непереборна бюрократія.



"Людина, яка розраховує на виплати, має послідовно виконати певний алгоритм дій та надати певний пакет документів задля того, щоб отримати належне. Ці документи надає військова частина і ТЦК. Ось тут і виникають труднощі – документи неправильно оформлені чи загублені або тяганина з їх видачею. Або військовослужбовець був переведений до іншої частини", - розповіла Олена Хоменко.



Також фахівчиня зауважила, що люди елементарно не знають, куди звертатися. За її словами, комунікація з військовими частинами, ТЦК та СП складна – вони об’єктивно довго надають документи, не перевіряють їх на відповідність й загалом не допомагають.



"На жаль, можемо констатувати, що за роки війни держава так і не стала сервісом для тих, хто її захищає", - наголосила експертка.

Які можуть бути проблеми з отриманням виплат у разі поранення військового

Адвокатка поділилася прикладом з власної практики, коли військовий отримав поранення у бою та мав право щомісячно отримувати від 100 тис. грн під час лікування і реабілітації. Проте для цього обов’язково потрібна була довідка з детальним описом всіх обставин поранення, яку протягом 5 днів має надати начальник медслужби його військової частини.



Оксана Хоменко зауважила, що тепер максимальний термін лікування та реабілітації становить 12 місяців. Раніше було 4 місяці.

За її словами, у такому випадку основні проблеми і перешкоди в отриманні грошової виплати виникають передусім при отриманні довідки про обставини травми. Має бути обов’язково доведено факт отримання поранення під час безпосереднього захисту Батьківщини, що підтверджується відповідним наказом.



Основними невідповідностями тут можуть бути неправильно вказаний час і місце, обставини поранення та факт, чи перебував військовий у засобах індивідуального захисту.



Адвокатка наголосила, що у разі невідповідності рішення ВЛК щодо тяжкості поранення оскаржити його необхідно якомога швидше, адже це впливає на виплати, а надалі і на надання статусу учасника бойових дій (УБД), пільг та компенсацій.



"Якщо документи не видали - пишеться рапорт та ініціюється службове розслідування. Якщо військова частина ігнорує або взагалі відмовляється нарахувати виплати - треба складати рапорти, запити, скаржитись на бездіяльність і вимагати всі документи", - радить фахівчиня.

Чому військові можуть отримувати меншу ОГД

За словами Олени Хоменко, практика військових адвокатів доводить, що передусім такі ситуації виникають через недоведеність причино-наслідкових зв'язків отриманого поранення і відсутність необхідного пакета документів під час проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).



"Якщо бойове поранення/травма/каліцтво спричинили втрату працездатності або призвели до інвалідності, то розмір виплати фактично залежить від висновку МСЕК. Наразі такі виплати складають орієнтовно від 21 тис. до 1,2 млн грн. У разі незгоди або невідповідності висновок МСЕК можна оскаржити протягом одного місяця у досудовому, а після цього у судовому порядку", - пояснює Оксана Хоменко



Адвокатка радить звертатися у таких випадках до фахівця, який точно знає і розуміє всі нюанси цих процесів і зможе добитися виплат.



Вона розповіла, що у 2023 році адвокати об’єднання "Актум" змогли відстояти право на відшкодування понад 100 млн грн для поранених воїнів.

Чи є проблеми з виплатами 15 млн грн родинам за загиблого

Як розповіла адвокатка, таке право забезпечує постанова Кабміну №168. За її словами, у цьому випадку основною проблемою є насамперед неналежний пакет документів, а також юридична неврегульованість родинних зв’язків та відносин з формальними дружинами.

Оксана Хоменко підкреслює, що сама процедура отримання документів на виплати вкрай складна. Тож експертка радить звертатися по допомогу до фахівців, які фіксуватимуть з юридичної точки зору всі довідки про причини поранення військовослужбовця, рішення проходження ВЛК і обов'язково ініціюватимуть службові розслідування.