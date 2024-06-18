На Донеччині окупанти за наказом командирів обезголовили українського полоненого, - Офіс генпрокурора

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", - повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Зазначається, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. На ньому була відрізана голова українського військового.

"Це жахливе варварство, якому не місце у ХХІ сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ", - наголосив Костін.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

7 квітня у мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. Нацполіція почала розслідування.



