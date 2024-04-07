Розстріл українських полонених в Кринках: Нацполіція почала розслідування

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

На відеозаписі, опублікованому в одному з Telegram-каналів, зображено російського військовослужбовця, який здійснює у беззбройних нерухомих українських полонених кілька пострілів, ймовірно, з автомату.

Згідно з описом під записом, інцидент стався поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Відео можна побачити тут.