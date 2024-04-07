Розстріл українських полонених в Кринках: Нацполіція почала розслідування
У неділю, 7 квітня, у мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. Нацполіція почала розслідування
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
На відеозаписі, опублікованому в одному з Telegram-каналів, зображено російського військовослужбовця, який здійснює у беззбройних нерухомих українських полонених кілька пострілів, ймовірно, з автомату.
Згідно з описом під записом, інцидент стався поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.
Відео можна побачити тут.
- У суботу, 30 березня, стало відомо, що в тимчасово окупованій Авдіївці російські терористи розстріляли сімейну пару.
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